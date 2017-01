By

【KTSF 郭柟報導】

北加州至加拿大邊境等地近1,200名捕蟹漁夫,由於和批發商未能就螃蟹的價格達成共識,上星期起發起罷工,一直持續至今,有可能減少螃蟹供應,從而推高蟹價。

多州捕蟹漁民發動罷工 螃蟹價格或上調

北加州太平洋沿岸,由北灣的Bodega Bay,北上至Humboldt Bay,以至俄勒岡州及華盛頓州、延至加拿大邊境等地的捕蟹漁民,要求每磅珍寶蟹賣3元,但大手買家只肯付每磅2.75元,雙方至今未能就蟹價達成共識。

