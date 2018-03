中共政治局常委汪洋全票當選全國政協主席

【i-CABLE】

中國全國政協會議選出新一屆領導層,中共政治局常委汪洋全票當選政協主席,3位港澳前任特首包括董建華、梁振英及何厚鏵連任副主席,不過董建華是當選副主席中得票最少的其中一位。

全國政協全體會議選舉新一屆政協領導層,包括政協主席、副主席和常委,中共政治局常委汪洋第一個投票,點票完結後,上屆政協主席俞正聲到場聽結果,汪洋以2144票全票當選。

政協副主席人數有24位,比上屆多一位,港澳3位前任特首,董建華、梁振英及何厚鏵都順利連任,不過董建華所得票數,有5票反對及5票棄權,是副主席中得票最少的其中一位,梁振英的得票亦有2票反對2票棄權,何厚鏵全票當選。

新當選的副主席包括中宣部前部長劉奇葆、國家發改委主任何立峰等。新一屆政協常委來自香港新當選有陳馮富珍、許榮茂、吳良好、譚錦球、周安達源、林建岳、林淑儀、蔡冠深、譚鐵牛,連任的包括劉長樂、李澤鉅、李家傑、何柱國、余國春、胡定旭、唐英年。

結果宣布後,俞正聲和汪洋握手道賀。汪洋離場時多人向他主動握手,現年63歲的汪洋是現任政治局常委,擔任過廣東省委書記及國務院副總理。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。