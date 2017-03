By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Martinez市附近一條公路上,週一晚出現一隻突如其來的公牛,造成兩宗交通意外,3人受傷送院。

加州公路巡警(CHP)稱,在東灣Martinez市附近的4號公路東行線近McEwen Roadside,週一晚大約8點,一頭公牛突然出現在公路上,一輛汽車懷疑閃避不及撞上,公牛當場死亡倒在地上,造成第一宗交通意外。

其後第二輛汽車在公路上再撞上公牛的屍體,釀成5車連環相撞,事件造成3人受輕傷,送往當地醫院救治。

4號公路東行線一度全線封閉,CHP表示,目前仍在調查公牛從哪裡來及怎樣行走到公路上。

