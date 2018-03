By

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保交易平台投保加州(Covered California)週四發表報告指出,未來3年全國的醫療保險保費會上漲35%到90%,原因為何?

投保加州的最新報告指出,聯邦實施的新稅法,以及對於奧巴馬健保的變革,使全國健保市場面對不明朗因素,其中最大的影響是聯邦新稅法2019年開始,准許國民不一定要買健保,廢除罰款的規定,意味明年開始,購買健保的人數可能會減少。

維持保費平穩其中一個主要因素,就是投保的人數越多,健康人數比例越高,保費就偏向便宜,如果健康的人選擇不買健保,市場裡面患病的人較多,就會將保費推高。

在加州,由於透過投保加州買保險的人數很多,所以預期加州未來保費加幅會低過其他州分,可是預測加州2019到21年,保費加幅仍然會高達35%。

