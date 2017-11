新一年投保加州接受報名 申請人要注意甚麼（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2018年的投保加州計劃(Covered California)已經開始接受申請,申請人今年有什麼要特別留意呢?

投保加州今年來到第5年,剛於11月1日開始接受投保,投保加州的行政總裁Peter Lee週一到訪舊金山一個醫療機構,與市長李孟賢一起鼓勵市民盡快投保。

Lee表示,雖然國會正討論廢除奧巴馬健保 ,不論最後結果如何,投保加州不會受影響,會一直服務願意相信投保加州的市民。

Lee說:”國會常討論廢除並取代奧巴馬健保,市民有時會因為國會的情況感到困惑,但在加州,我們很清楚,可負擔健保是這片土地的法律,經白咭及投保加州,我們為500萬加州居民提供健保。”

投保加州開放投保期有3個月,由11月1日至明年1月31日截止,比全國其他州份的投保期長個多月。

如果市民在12月15日前投保,就能夠在明年元旦起享有奧巴馬健保法所保障的可負擔醫保。

市長李孟賢說:”在我們的華裔及亞裔社區,如果你沒有健康,就不能夠幫助其他人。”

投保加州,今年亦邀請了多名藝術家為不同城市製作壁畫,提醒及鼓勵市民要投保,舊金山的其中一個作品高掛在Vanness大道,寫有”Health Care is a right”,即是”有健保是一個權利”。

投保加州指,申請人想知道自己能否得到補助,可以上網瀏覽:http://www.coveredca.com。

在開放投保的首一星期,市民在加州會見到一輛全保巴士,巴士會巡迴全州19個城市停22個站,鼓勵未有投保的市民盡快投保。

