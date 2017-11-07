新一年投保加州接受報名 申請人要注意甚麼（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

2018年的投保加州計劃（Covered California）已經開始接受申請，申請人今年有什麼要特別留意呢？

投保加州今年來到第5年，剛於11月1日開始接受投保，投保加州的行政總裁Peter Lee週一到訪舊金山一個醫療機構，與市長李孟賢一起鼓勵市民盡快投保。

Lee表示，雖然國會正討論廢除奧巴馬健保 ，不論最後結果如何，投保加州不會受影響，會一直服務願意相信投保加州的市民。

Lee說：”國會常討論廢除並取代奧巴馬健保，市民有時會因為國會的情況感到困惑，但在加州，我們很清楚，可負擔健保是這片土地的法律，經白咭及投保加州，我們為500萬加州居民提供健保。”

投保加州開放投保期有3個月，由11月1日至明年1月31日截止，比全國其他州份的投保期長個多月。

如果市民在12月15日前投保，就能夠在明年元旦起享有奧巴馬健保法所保障的可負擔醫保。

市長李孟賢說：”在我們的華裔及亞裔社區，如果你沒有健康，就不能夠幫助其他人。”

投保加州，今年亦邀請了多名藝術家為不同城市製作壁畫，提醒及鼓勵市民要投保，舊金山的其中一個作品高掛在Vanness大道，寫有”Health Care is a right”，即是”有健保是一個權利”。

投保加州指，申請人想知道自己能否得到補助，可以上網瀏覽：http://www.coveredca.com。

在開放投保的首一星期，市民在加州會見到一輛全保巴士，巴士會巡迴全州19個城市停22個站，鼓勵未有投保的市民盡快投保。

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