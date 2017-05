航空公司如延誤托運行李 乘客有權起訴（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦交通部最新的數據顯示,全國的航空公司去年一年收取的乘客托運行李費高達42億元,比2015年增長一成,不過最近聯邦上訴法庭有一項裁決指,乘客可以起訴延誤送達托運行李的航空公司。

案中原告稱,2009年乘坐US Airways的航班時,支付了15元托運行李費,但行李第二天才送達,而航空公司卻拒絕退還托運行李費,於是入稟法庭控告航空公司,這宗案件還有可能成為集體訴訟。

航空業代表指,聯邦法律禁止民眾因為價格或服務等原因控告航空公司,但上訴庭法官稱,航空公司承諾將乘客的行李準時送到,一旦延誤就是未能兌現承諾。

法官認為這宗案件是關於航空公司有沒有遵守承諾與法律規管無關,上訴庭將案件發還下級法院重審。

目前,大部分航空公司對每件托運行李收取25至75元的費用 ,分析認為,如果原告最終勝訴,所有航空公司都可能要因為行李延誤,而退還托運行李費給乘客。

