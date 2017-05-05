航空公司如延誤托運行李 乘客有權起訴（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】
聯邦交通部最新的數據顯示，全國的航空公司去年一年收取的乘客托運行李費高達42億元，比2015年增長一成，不過最近聯邦上訴法庭有一項裁決指，乘客可以起訴延誤送達托運行李的航空公司。
案中原告稱，2009年乘坐US Airways的航班時，支付了15元托運行李費，但行李第二天才送達，而航空公司卻拒絕退還托運行李費，於是入稟法庭控告航空公司，這宗案件還有可能成為集體訴訟。
航空業代表指，聯邦法律禁止民眾因為價格或服務等原因控告航空公司，但上訴庭法官稱，航空公司承諾將乘客的行李準時送到，一旦延誤就是未能兌現承諾。
法官認為這宗案件是關於航空公司有沒有遵守承諾與法律規管無關，上訴庭將案件發還下級法院重審。
目前，大部分航空公司對每件托運行李收取25至75元的費用 ，分析認為，如果原告最終勝訴，所有航空公司都可能要因為行李延誤，而退還托運行李費給乘客。
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