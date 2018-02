位於香港的樂視有限公司(LeEco)申請自行清盤,獲香港高等法院接納,正式頒下清盤令。

被頒令清盤的樂視有限公司,主要提供樂視盒子,以及網上點播影片等服務,早前有多間公司入稟法院,向該公司追討廣告費、版權費和服務費。

至於取得英超在港播映權的樂視體育早前曾聲明,該公司與樂視有限公司是兩間完全獨立的公司,清盤與樂視體育無關。

