【KTSF】

聯邦第九巡迴上訴法庭週三在舊金山下令國家環境保護署,在一年內對含鉛油漆制定新規定。

環保署在2001年規定,兒童血液中鉛含量高於10微克就屬於危險級別,環保署根據這個標準,要求屋主在出售或出租1978年之前建的房屋時,必需通知買家或租客有關的鉛危害。

但2009年一份研究報告指出,兒童接觸少量鉛的危害比之前要想的嚴重,疾控中心(CDC)在2012年表示,發現環保署規定中一半的鉛含量,就應當引起公眾關注。

環保署2009年同意開始制定關於含鉛油漆的程序,但至今亳無進展。

於是多個環保組織去年控告環保署,法庭週三裁定,環保署需在3個月內開展制定程序,並在一年內推出新規定。

版權所有,不得轉載。