州府指引稱長期用手機增腦癌機會 但從沒公開（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州衛生部一份隱藏指引顯示,長期使用手機,可能增加患腦癌的機會,以及其他的健康問題,該指引並建議應限制兒童和青少年使用手機,不過這份指引已經存在多年,為何遲遲等到現在才公布?

根據舊金山紀事報的報導,加州衛生部多年來將一份有關手機危害風險的指引秘密的隱藏起來,遲遲沒有公布,在柏克萊加大一位研究人員去年向法院提告後,一名法官下令必須將這份指引公開。

這份共兩頁的隱藏指引,上面印有“草稿,不能公開”,內容詳細提到有關電磁波的影響,該指引提到,由於手機的使用非常靠近身體,手機產生的電磁波可能增加患腦癌以及其他健康問題的機會,而這些電磁波滲透到兒童腦部,會比滲透到成人腦部還要更深。

由於人的腦部一直到青少年階段都還在發展,接觸到電磁波會更為敏感。

該指引除了建議手機用戶應該縮短使用手機的時間,並與手機保持距離,包括使用擴音功能或戴耳機,睡覺不要將手機放在身邊,以及不要將手機放在口袋等。

指引還建議應限制兒童和青少年使用手機,最好只用來發簡訊,打重要或緊急電話,該文件也顯示,懷孕的婦女也應該注意手機電磁波的風險。

州衛生部表示,之所以沒有公開指引,是因為這份文件並未正式獲得通過,發布可能引發不必要的恐慌。

州衛生部又指,聯邦疾控中心曾發表報告,指出仍需要做更多研究,才可以確定手機對健康的影響。

