南灣Los Gatos市一對夫婦,涉嫌長期性侵犯一名從俄羅斯領養回來的男童,週三與檢控官達協議,將會被判監24年。

據聖荷西水星報報導,73歲被告Ralph Flynn與聖他克拉地檢署達協議,對多項性侵犯兒童控罪提出不抗辯,接納被判入獄24年。

Flynn被控領養當時只有9歲的男童後,開始對他性侵犯,長達10年,如果在審訊後被判處罪名成立,他最高可被判入獄超過200年。

其44歲妻子Carolyn Flynn也被控在男童滿15歲時參與犯案,她被判入獄12年。

受害人是於2015年向前初中教師披露曾受性侵,才揭發案件。

