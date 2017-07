By

【KTSF】

紐約市一對韓裔夫婦,被控迫使來自南韓的一對兄妹當童工,週三承認兩項偷運勞工罪。

54歲韓裔男子Jeong Taek Lee和50歲妻子Sook Yeon Park認罪後,Lee被判監守行為5個月,Park被判入獄6個月和監守行為5年。

控方稱,兩兄妹的父母在2010年送子女到紐約,與被告夫婦同住,期間被告迫使他們到雜貨店、美甲店和餐廳工作,為期6年,期間扣起他們所有工資。

控方亦稱Park曾虐打這對兄妹,後者已送返南韓與父母團聚。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。