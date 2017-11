舊金山豪宅街交易被推翻 華裔買家不服要興訟（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山豪宅區Presidio Terrace有一條街被一對華裔夫婦買下,當地業主就這宗買賣上訴成功,舊金山市參議會表決通過推翻這項交易,華裔夫婦對結果表示失望,並指會發起民事訴訟。

買下Presidio Terrace公共空間的華裔業主林曉茵說:”為什麼我們合法地得到這塊土地,並按時支付兩年半的地稅,然後他們口口聲聲指我們是外來人、炒家,我都是灣區一分子,都是加州人,為什麼我要受到歧視。”

林曉茵的丈夫鄭宇翔(Michael Cheng)亦說:”對結果很失望,我們會繼續抗爭,(記者:你會提告嗎?)是的,我們會。”

取消這項交易,亦意味著買街的90,100元以及地稅等所有相關款項將全數退回給這兩夫婦。

而支持這對夫婦、反對取消這項買賣的全部都是進步派市參事,包括佩斯金、金貞妍、盧凱莉及余鼎昂,他們認為市府在聯絡業主收取稅項方面已經盡力,因此這宗買賣並無違法。

市府指,Presidio Terrace 35名業主,在過去20多年都無就社區當中的街道、行人路及綠化空間繳交一項每年14元的稅項,稅項連利息總值900多元。

業主的代表律師指,稅務局並無盡力用盡各種方法聯絡他們,更無就拍賣一事通知各個業主,完全是違法。

Presidio Terrace業主代表律師說:”稅務局並無通知業主聯會,街道、行人路及綠化空間即將出售,雖然他們知道送出的信打回頭,並寫上未能送達。”

稅務局回應指,已盡一切方法聯絡業主聯會,但都不成功,因此決定將這條街和公共空間拍賣,而拍賣前亦跟足法律程序,通知業主及社會大眾。

Presidio Terrace是屬於市參事Mark Farrell選區,Farrell指,業主的律師透露,夫婦二人曾經開價95萬元,讓一班業主買回那條街,他表示,不希望舊金山淪為炒家的天堂,於是決定廢除這宗交易。

而鄭宇翔夫婦則指,將街賣回給業主,並不是他們的原意,而重購的建議及開價亦是業主先提出。

夫婦二人曾提出,將管理權免費交還給業主一方,而他們只是做”掛名“擁有人,不過最後業主們並無接納。

