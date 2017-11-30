舊金山豪宅街交易被推翻 華裔買家不服要興訟（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山豪宅區Presidio Terrace有一條街被一對華裔夫婦買下，當地業主就這宗買賣上訴成功，舊金山市參議會表決通過推翻這項交易，華裔夫婦對結果表示失望，並指會發起民事訴訟。

買下Presidio Terrace公共空間的華裔業主林曉茵說：”為什麼我們合法地得到這塊土地，並按時支付兩年半的地稅，然後他們口口聲聲指我們是外來人、炒家，我都是灣區一分子，都是加州人，為什麼我要受到歧視。”

林曉茵的丈夫鄭宇翔（Michael Cheng）亦說：”對結果很失望，我們會繼續抗爭，（記者：你會提告嗎？）是的，我們會。”

取消這項交易，亦意味著買街的90,100元以及地稅等所有相關款項將全數退回給這兩夫婦。

而支持這對夫婦、反對取消這項買賣的全部都是進步派市參事，包括佩斯金、金貞妍、盧凱莉及余鼎昂，他們認為市府在聯絡業主收取稅項方面已經盡力，因此這宗買賣並無違法。

市府指，Presidio Terrace 35名業主，在過去20多年都無就社區當中的街道、行人路及綠化空間繳交一項每年14元的稅項，稅項連利息總值900多元。

業主的代表律師指，稅務局並無盡力用盡各種方法聯絡他們，更無就拍賣一事通知各個業主，完全是違法。

Presidio Terrace業主代表律師說：”稅務局並無通知業主聯會，街道、行人路及綠化空間即將出售，雖然他們知道送出的信打回頭，並寫上未能送達。”

稅務局回應指，已盡一切方法聯絡業主聯會，但都不成功，因此決定將這條街和公共空間拍賣，而拍賣前亦跟足法律程序，通知業主及社會大眾。

Presidio Terrace是屬於市參事Mark Farrell選區，Farrell指，業主的律師透露，夫婦二人曾經開價95萬元，讓一班業主買回那條街，他表示，不希望舊金山淪為炒家的天堂，於是決定廢除這宗交易。

而鄭宇翔夫婦則指，將街賣回給業主，並不是他們的原意，而重購的建議及開價亦是業主先提出。

夫婦二人曾提出，將管理權免費交還給業主一方，而他們只是做”掛名“擁有人，不過最後業主們並無接納。

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