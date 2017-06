By

【KTSF 梁秋玉報導】

多年前轟動灣區華裔社區的888萬里行汽車公司人頭租車騙案的兩名主犯陳宇仁和唐夢君夫婦,在6月18日入獄服刑。

陳宇仁和唐夢君夫婦,去年就本案在聖荷西法庭認罪,法官之後判陳宇仁和唐夢君分別入獄75個月和64個月。

原本兩人預計於5月初服刑,但因陳宇仁母親去世需處理後事,於是法官將兩人入獄時間延後至本月18號。

案情指陳氏夫婦從2008年到2013年期間,在Sunnyvale經營888車行,向人頭付錢,利用他們租用高級汽車,將租來的車轉賣到中國,然後將收益私吞。

另外兩人還涉嫌盜用他人身份租賃汽車,受害者超過100人。

