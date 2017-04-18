準新人乘聯航準備參加婚禮 在休斯頓被趕下機

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【KTSF】

聯合航空公司更改政策，規定今後已經上了飛機的乘客，將不會被驅趕落飛機。另外在週末，在聯航客機上，又發生有乘客被趕落機事件。

一對新人原本坐聯航班機週六，由德州休斯頓敦飛去哥斯達黎加，準備參加本星期舉行的婚禮，但被聯航趕落機，原因是他們無遵照機員指示去做。

涉事的乘客Michael Hohl對休斯敦當地電視台表示，由於有個乘客睡在他們訂購了的機位上，因此他與未婚妻走去一些 空置的座位坐。問題是他們所坐的座位屬於’升級’ 的機位。

他們堅稱，遵守機員指示返回他們原本的座位，但聯邦執法的航警登上飛機要求他們落飛機，他們於是再訂購星期日另一班機走。

聯航在聲明中就指，這對新人搞事，多次嘗試坐在無買機票的升級機位上，不肯離開。

自從聯航乘客David Dao被強行拖落機受傷，視頻在網上瘋傳曝光，受到萬千指責行為粗暴和管理失當之後，聯航當局急忙挽救公關災難。

聯航決定更改政策，規定今後機員不能驅趕已登機的乘客。聯航在內部電郵指出，’一定要飛’的機員必須在起飛之前最少一小時訂機位。

以前的規定是，容許機員在起飛前一刻都可以訂位。今次更改是檢討政策的初步，以確保David Dao事件不再發生。

聯航所屬的集團週一公佈第一季盈利和季度銷售都符合市場預期。股價今天升了近2.5%，在盤後還繼續升。

團主席Oscar Munoz在聲明中說，David Dao事件是值得令人反省的經驗，他負上全責，又說有決心提供以’顧客為中心’的服務。

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