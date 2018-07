By

【KTSF 游瑋珊報導】

由北加州Yolo縣焚燒至北灣Napa縣的County山火,週一隨大風迅速蔓延,加州消防表示,火勢截至週二早上只有5%受控。

County山火燒到第4日,氣溫雖然下降,但風勢仍強勁,火勢迅速蔓延,火場面積目前正以每小時1.5平方哩的速度擴展,至今焚燒約70平方哩土地。

山火主要沿陡峭山野焚燒,消防表示,這次受影響的部分地區,已20年沒發生過山火,植物捱過乾旱會更易焚燒,多少影響灌救。

山火威脅逾百幢建築,約300人要疏散,包括在Yolo縣的Canyon Creek渡假村,旅客都要撤離,但並非人人願意走。

山火週六下午開始焚燒,由於風向不定,火勢趨向也不穩定,消防預期能在下週二前全面控制火勢。

