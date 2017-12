稅制明年變更 加州業主提早繳清物業稅省錢（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

稅改的影響之一,是物業稅作為聯邦抵稅額將會設上限,加州不少業主都趕在年底前,提早繳清第二期稅款,藉全額抵稅省錢,縣政府提醒,由於處理需時,仍打算在年底前預先繳稅的業主,勿再用郵寄繳款。

在沙加緬度縣物業稅辦公室,人龍排到門外,為的是在稅改明年正式生效前省回一筆。

業主Stephanie Christensen說:”今年我們還可用來抵稅,但明年就不曉得。”

物業稅的聯邦抵稅額過往並沒限制,在稅改就設一萬元上限,包括州入息稅的扺稅額在內,而且是夫婦聯合報稅都只能扺稅一萬,由於稅改在2018年度生效,業主都趕在今年底前提前繳稅省錢。

H&R Block Tax Professiona代表John Pandis說:”假設你在25%稅階,扣除萬元計的物業稅抵稅額,你可少付2,500元稅項。

不過專家提醒,如果你的分項免稅額少於新的標準免稅額,這樣做未必划算。

理財顧問Peter Ashby說:”沒理由減少現金流,假若沒能幫上忙。”

縣政府也呼籲業主,雖然還有數天才到2018年,但由於處理需時,想省錢要趕快。

沙加緬度縣政府發言人Kim Nava說:”我不建議郵寄繳款,即使郵戳顯示在12月31日以前,支票也許未能處理。”

