香港海關檢獲懷疑冒牌化妝護膚品 多屬日韓品牌

【i-CABLE】

香港海關在6間店舖檢獲700多件懷疑冒牌化妝品及護膚品,主要是假冒日韓的受歡迎品牌。海關指該批貨包裝跟正貨非常相似,一般人難以分辨,有店舖混在正貨一起出售。

檢獲的755件懷疑冒牌護膚品及化妝品,包括精華液、潔面乳、防曬和面膜,以及卸妝水等,大多數來自日本及韓國,都是市面上受歡迎的品牌。海關指懷疑冒牌貨比正貨便宜兩成半至五成,包裝的像真度非常高,有店舖還會和真貨一起擺放售賣,一般人難以分辨。

驟眼看,這兩支底霜沒甚麼分別,可能要看看裡面的噴咀,才看到真貨有個白色的膠圈,假貨的就是透明。海關說已拿假貨到政府化驗所,檢驗成份會否刺激皮膚。

海關表示在十一黃金周前加強打擊售賣冒牌貨,星期四在銅鑼灣、尖沙咀、旺角及上水6間藥房、藥妝店和格仔舖,檢獲該批懷疑假貨,拘捕了9人,包括店東和店員,現正追查假貨來源。海關呼籲市民,要光顧信譽良好的商舖,有懷疑應向商標持有人或代理查詢。

