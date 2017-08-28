舊金山週六舉行多場反制右翼組織示威 和平結束

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針對右翼團體Patriot Prayer原定於週六在舊金山舉行的集會，市內出現多個反制示威，Patriot Prayer最後取消在舊金山的活動，改在中半島Pacifica舉行記者會，所幸活動都和平落幕。

反制團體週六分別在市府門前，以及Alamo Square舉行集會，以和平方式表示，不歡迎右翼團體的到來。

部分反右翼的人士在Alamo Square集會，然後在Mission一帶遊行，有示威者更躺在Mission夾21街的馬路上，示威者其後亦一度遊行至高速公路的入口，令交通一度擠塞。

外界有批評指，舊金山市府對於集會的處理手法反應過激，市長李孟賢回應指，所有保安措施很周全，安排洽當，沒有傷亡，代表市府做了正確的決定。

先後取消在Crissy Field及Alamo Square集會的右翼團體，週六短暫出現在Crissy Field，不過沒有與示威者互動，最後他們選擇離開舊金山，改在Pacifica與記者短暫會面。

組織表示，在Crissy Field的集會，原本是一個容許溫和派發表言論的活動，但他有感組織及參加者的安全可能受威脅，最終決定取消集會。

組織亦指，組織由不同種族的人組成，他們提倡的是團結及和平 ，不明白外界為何稱他們為種族主義者。

週六一整天的活動，警方在Alamo Square拘捕一人，懷疑他企圖衝破警方的防線。

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