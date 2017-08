舊金山週六舉行多場反制右翼組織示威 和平結束

By

【KTSF】

針對右翼團體Patriot Prayer原定於週六在舊金山舉行的集會,市內出現多個反制示威,Patriot Prayer最後取消在舊金山的活動,改在中半島Pacifica舉行記者會,所幸活動都和平落幕。

反制團體週六分別在市府門前,以及Alamo Square舉行集會,以和平方式表示,不歡迎右翼團體的到來。

部分反右翼的人士在Alamo Square集會,然後在Mission一帶遊行,有示威者更躺在Mission夾21街的馬路上,示威者其後亦一度遊行至高速公路的入口,令交通一度擠塞。

外界有批評指,舊金山市府對於集會的處理手法反應過激,市長李孟賢回應指,所有保安措施很周全,安排洽當,沒有傷亡,代表市府做了正確的決定。

先後取消在Crissy Field及Alamo Square集會的右翼團體,週六短暫出現在Crissy Field,不過沒有與示威者互動,最後他們選擇離開舊金山,改在Pacifica與記者短暫會面。

組織表示,在Crissy Field的集會,原本是一個容許溫和派發表言論的活動,但他有感組織及參加者的安全可能受威脅,最終決定取消集會。

組織亦指,組織由不同種族的人組成,他們提倡的是團結及和平 ,不明白外界為何稱他們為種族主義者。

週六一整天的活動,警方在Alamo Square拘捕一人,懷疑他企圖衝破警方的防線。

