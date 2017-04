By

【KTSF 林佩樺報導】

保守派政治評論員Ann Coulter週四在柏克萊加大的演講突然取消,原因與主辦方擔心到時可能引發暴力衝突,她形容是言論自由黑暗的日子。

取消的原因為邀請她演講的保守派主辦方擔心可能發生暴力衝突,但她表示已經買了機票,週四仍舊可能到柏克萊加大。

警方和大學當局就表示,Coulter前來與否,他們仍然準備應對可能發生的暴力衝突和示威,學生則表示,擔心週四會發生衝突,影響大學校譽。

另一名極右派作家Milo yiannopoulos則表示,繼上次造成暴力衝突後,他將於秋天重返校園,舉行為期一周的Free Speech Walk。

