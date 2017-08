By

【KTSF 張麗月報導】

大型連鎖零售商Costco因為用”Tiffany”這個名稱售賣一些戒指,但又無進一步說明澄清說,這些戒指並非由Tiffany製造,涉嫌侵犯商標版權,而被珠寶名店Tiffany告上法庭。

Costco辯護指,用Tiffany這個名稱,指的是Tiffany鑽石鑲嵌方式,這已是業界通用的名稱,不存在侵權。

結果Costco敗訴,法官下令Costco要賠償1,900萬元給Tiffany,同時法庭也發出永久禁制令,禁止Costco繼續使用Tiffany的名字而又無澄清的字眼。

Costco就反駁說,在這些戒指上面並無真正刻有Tiffany的字樣,並無侵犯商標,因此會上訴。

