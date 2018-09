By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣Contra Costa縣地檢官辦公室發出騙案警示,指近日有騙徒假扮成大型貨倉超市Costco行騙,呼籲市民注意。

地檢處表示,騙徒自稱自己是Costco職員,並向受害人聲稱,如果他們願意接受一項意見調查,Costco會送出禮品,分別是500元旅遊禮卷、Costco現金卡或旅遊套餐。

而這項意見調查,需要受害人提供個人資料,地檢處指出,騙徒得手後 會利用事主提供的個人資料,盜竊事主的財產。

Costco證實,這些致電者並非Costco的員工,雖然來電顯示可能指出,電話由當地打出,但地檢處警告,實際的來電地點並不是,騙徒利用程式去隱藏真實的來電地點。

地檢處並沒有公布有沒有人受騙,不過處方提醒收到這類的來電,市民需致電聯邦貿易委員會或者地檢處報告,聯絡電話是(866) 223-7283。

