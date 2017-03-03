Costco宣布加會員年費 2011年來首次

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【KTSF 劉瑩報導】

大型批發零售商Costco週四宣布將上調會員費用，為2011年來首次。

基本會員費用將從現在的55元上調至60元，而高級會員費用將從原來110元上調至120元。

新會費將從今年6月1日開始實施，預計將有3,500萬個會員受到影響，根據過往的經驗，Costco一般會隔幾年調整一次會員費用。

另外，Costco亦在週四公佈最新的業績，總體令華爾街失望，銷售以及利潤均未達到市場預期，公司股價更在週五開市時一度暴跌超過4%。

近年來，Costco面臨來自Sam’s Club和Target等方面的低價競爭，公司的首席財務官Richard Galanti表示，來自兩商業巨頭的競爭令公司面臨艱鉅的挑戰。

雖然Costco仍然是全美最受歡迎的零售商之一，但各大型零售商之間的價格戰，卻令各方都出現兩敗俱傷的局面，情況不單出現在食物上面，還影響到相關的電子產品，尤其是電視等產品，價格出現大幅”插水“的情況，另外，以”廉價”為賣點的汽油銷售也出現下滑。

而公司方面正努力進行信用卡轉型，去年Costco就結束了與美國運通的合作，轉投花旗集團的”懷抱”，並全面開放使用VISA信用卡。

雖然信用卡轉型大大增加了公司的收入，但公司表示這些利潤仍不足抵消眾多低價產品造成的利潤損失。

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