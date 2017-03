Costco宣布加會員年費 2011年來首次

By

【KTSF 劉瑩報導】

大型批發零售商Costco週四宣布將上調會員費用,為2011年來首次。

基本會員費用將從現在的55元上調至60元,而高級會員費用將從原來110元上調至120元。

新會費將從今年6月1日開始實施,預計將有3,500萬個會員受到影響,根據過往的經驗,Costco一般會隔幾年調整一次會員費用。

另外,Costco亦在週四公佈最新的業績,總體令華爾街失望,銷售以及利潤均未達到市場預期,公司股價更在週五開市時一度暴跌超過4%。

近年來,Costco面臨來自Sam’s Club和Target等方面的低價競爭,公司的首席財務官Richard Galanti表示,來自兩商業巨頭的競爭令公司面臨艱鉅的挑戰。

雖然Costco仍然是全美最受歡迎的零售商之一,但各大型零售商之間的價格戰,卻令各方都出現兩敗俱傷的局面,情況不單出現在食物上面,還影響到相關的電子產品,尤其是電視等產品,價格出現大幅”插水“的情況,另外,以”廉價”為賣點的汽油銷售也出現下滑。

而公司方面正努力進行信用卡轉型,去年Costco就結束了與美國運通的合作,轉投花旗集團的”懷抱”,並全面開放使用VISA信用卡。

雖然信用卡轉型大大增加了公司的收入,但公司表示這些利潤仍不足抵消眾多低價產品造成的利潤損失。

更多新聞:

JC Penny計劃關閉140間分店 料省2億開支

塑膠玩具青蛙洩化學物 40萬件需回收

為刺激食客回流 麥當勞4月推1元汽水優惠

中國通脹時代來臨百物騰貴 北京買快餐較香港貴(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。