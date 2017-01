美國養兒育女支出再升 子女養育成人要23萬多

By

【KTSF】

據聯邦農業部週一發表的最新報告,在美國養兒育女的支出負擔越益沉重,子女從手抱到17歲,父母的成本平均要233,610元,或每年差不多14,000元。

農業部公布的數字,是根據育有兩名子女的中產家庭來計算,如果父母居住在都市地區,成本會更高。

週一發表的數據是根據2015年的經濟數字計算出來,因此今年出生的嬰兒,成本可能會更高,而2015年的數字較對上一年已高出3%,升幅高於通脹。

農業部計算的養育子女成本,有26%至33%是房屋支出,例如子女出生後可能需要加建睡房,農業部稱,有關支出的估計其實算保守,因為數字尚未反映父母為了居住在更好的學區而需要額外負擔的成本。

養兒育女的支出絕對是因地而思,整體而言,居住在東北部市區的家庭支出最高,達到253,770元,緊接是居住在西部市區的家庭,成本是235,140元,居住在南部市區的家庭,成本是221,730元,西北部市區是217,020元,農郊地區是193,020元。

農業部估計,在市區養兒育女,每名子女的成本一年是3,900元,農郊地區是2,400元。

與此同時,家庭收入也會影響養育子女的成本,低收入家庭每名子女的成本約174,690元,高收入家庭可升至372,210。

除房屋外,託兒、教育和食物也是支出高的項目,育有兩名子女的中產家庭,18%的養育成本是用於購買食物,託兒和教育佔16%。

自1960年以來,美國的教育支出大幅上升,當年教育和託兒的支出僅佔總成本的2%,自那時起,更多婦女需要外出工作賺錢,導致託兒服務越益吃香。

要注意的是,農業部計算的教育數字尚未計入升大學的支出,當中估計升讀私立大學的費用是45,370元,公立大學是20,090元。

新任父母相信都會對買尿布等嬰兒用品的支出感到吃驚,但其實子女長大了後,支出不降反升,報告只出,零至2歲的兒童,每年的養育成本約是12,680元,到子女成長至15歲至17歲,每年的成本增至13,900元。

農業部稱,交通、衣服和健保的開支,都隨著子女長大而上升,在子女開始駕車時,又多了這筆開銷。

但好消息是,子女越多的家庭,養育子女的成本其實相對降低,父母如有3名或以上的子女,每名子女的養育成本其實平均減少24%,因為大家庭的子女可能要共用睡房,衣物和玩具都是兄姐傳弟妹,食物購買大份量,價錢也相對便宜些,而子女如讀私校或交到託兒所,可能會有優惠。

如果父母只有一名孩子,則養育成本平均會增加27%。

