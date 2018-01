By

南灣Cupertino市一間Walgreens分店,有兩名21歲女子涉嫌在店內偷走化妝品被捕。

居住在中半島Menlo Park市的女子Cambria Romes與居住在東灣Antioch市的女子Shanel White,涉嫌取走多件化妝品,但沒有付款便離開店舖。

當時有縣警看到二人帶著大量化妝品離開店舖,形跡可疑,於是上前與她們對話,言語間確定二人沒有付款,於是立即將她們拘捕。

被偷走的化妝品包括粉底液、唇彩和唇膏等,總值約8,000元。

