被共和黨參議員Corker狠批 特朗普發推文還擊

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統再與人罵戰,今次的對手是有影響力的共和黨田納西州聯邦參議員Bob Corker。

Bob Corker週日向紐約時報指出,特朗普的狂躁言行,會將美國擺上”第三次世界大戰之路”,他還透露國會中好多共和黨人都擔心特朗普亂來。

Corker說:”總統無法展現穩定性,也拿不出致勝必需的才能。”

Corker更將特朗普的白宮譬喻為成人日間護理中心,諷剌特朗普是個無自理能力,也無自制力的老人,要靠白宮官員替他拆彈。

Corker說:”我認為蒂勒森、馬提斯和幕僚長Kelly幫國家免於混亂。”

特朗普也不甘示弱發推文還擊,聲稱Corker “哀求” 我支持他參選連任,但我說不,他就退選,說無我支持他就不能勝出,他又希望成為國務卿,我說”免啦,多謝啦”。

特朗普更指Corker要對”可惡的”伊朗核項目協議負上很大的責任,他指Corker阻礙他們的大計,而且無膽參選,在這場共和黨內訌中,特朗普團隊當然護主。

總統顧問Kellyanne Conway說:”我們與Corker共事多年,多謝他的服務,但這些推文太不負責任。”

共和黨參議員Sean Duffy就表示,他們應該閉門 “鬧到夠”。



其實特朗普參選總統時,曾經一度考慮找Corker做他的副手,而Corker也曾大力支持特朗普競選,但在他決定不再尋求連任後,公開表達關注特朗普的言行,會為美國帶來大災難。

