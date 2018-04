聯邦上訴庭撤銷猴子自拍照訴訟 裁定人類才有權提版權訴訟

By

【KTSF】

舊金山聯邦上訴庭一個合議庭,週一就印尼一隻猴子拍下的自拍照所引起的版權訴訟作出裁決,這次的裁決法官站在下級法院的一方,裁定只有人類才可以提出版權訴訟。

聯邦第9巡迴上訴庭由3名法官組成的合議庭裁定,聯邦版權法沒有授權動物享有提出版權訴訟的權利,只有人類享有這項權利,因此駁回相關的訴訟。

涉及訴訟的猴子名叫Naruto,是一隻生活在印尼蘇拉威西島的一隻冠獼猴,2011年,牠在叢林中在英國攝影師David Slater架設的相機前自拍,相片在2014年刊登。

動物權益組織PETA向攝影師興訟,指稱自拍照的版權歸於猴子,所有源於自拍照的收益應用於照顧Naruto上。

上訴庭週一的裁決,將會撤銷PETA的訴訟。

在訴訟審理時,PET與Slater曾達成協議,當中Slater願意將相片未來的25%收益,捐給動物保護組織作為對冠獼猴及其棲息地的保育。

版權所有,不得轉載。