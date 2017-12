By

【KTSF 崔凱橋報導】

國家氣象局對整個灣區發出危險天氣預報,預測灣區週二清晨及早上時段將會是入冬以來最寒冷的一天。

國家氣象局估計,內陸地區最低只有華氏35度,接近冰點水平,北灣更只有華32度,中午氣溫將會回升。

展望週三,早上氣溫持續寒冷,內陸最低氣溫只有華氏37度。

有陽光的天氣由週一開始一直持續至週五,氣溫預料週四開始將會稍稍回升。

國家氣象局也發出強風警報,主要位於北灣和東灣的山區,有效期由週日起至週二早上10時結束。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。