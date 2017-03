兩度榮獲”Chopped”節目冠軍 灣區名廚方凱茜（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

為促進美中兩國的了解與互信而成立的The 1990 Institute,3月5日在舊金山頒獎表揚5位對於中美交流有特殊影響與貢獻的人士,其中一位獲獎人是灣區知名廚師方凱茜(Kathy Fang)。

在舊金山土生土長的她,曾兩度榮獲烹飪節目”Chopped”的冠軍,她打破傳統中餐的刻版印象,將創意結合家庭傳承下來的好味道,成功擄獲不少饕客的心。

方凱茜在廚房裡架勢十足,信手拈來從備料到上菜,短短不到5分鐘完成。

身為移民家庭第二代的她,在父母經營的餐館長大,自從在知名美食頻道Food Network節目”Chopped” 兩度獲得冠軍後,便打出響亮的知名度,從小開始,她就展現餐飲方面的天份。

方凱茜說:”我很小就有品嚐的能力,當我才7歲的時候,我可以分辨那個菜色好,哪個菜色不好,他們應該這麼做,還有我認為他們要怎麼改才好。”

方凱茜的父母來自中國上海,近30年前在舊金山華埠開的南京小館,已成為華埠的知名餐館,方凱茜從小在餐廳裡耳濡目染,也培養了她對美食的熱情。

方凱茜說:”小時候我在他的餐館學煮飯啊,很喜歡煮東西,很小很小就很喜歡吃。”

身為家中的獨生女,方凱茜的父母當初並不希望她繼承家業。

方凱茜說:”我小時候我父母總說,你知道嗎,你一定不會想做我們這一行,我們移民到這邊,做得真的非常辛苦,最好你去做醫生,去做律師,我試過了,但我並不喜歡。”

或許是基因的關係,她還是選擇了餐飲這條路 ,8年前她與父親合作,在舊金山市場街以南SOMA區開了’大唐方廚’。

方凱茜說:”我跟我爸爸一起煮飯,研發食譜,為我們的顧客,我們生意很好,這讓我非常開心,因為家庭是很重要的,我們做的是美食,也是我們的熱情所在,所以我們可以結合這兩者,我們可以結合我們的家庭,還有我們的熱愛。”

方凱茜的餐館就在Moscone展覽中心附近,每到大型會議期間,餐館生意就有大批來自世界各地的人士光顧,她希望打破外界對中餐的刻版印象。

方凱茜說:”過去人們想到中餐,就會覺得好像牆上會有洞,很髒、又油膩,菜單只有炒飯、炒麵和橙汁雞,我們真的想改變,我想要更現代化,使用許多白色和原木的木材,也不想用粉紅色的餐巾,要讓它特別漂亮。”

在餐飲世界中,方凱茜找到自己理想的生活。

方凱茜說:”我透過餐廳認識我的丈夫,也透過餐廳結識最好的朋友,你可以遇見各種不同的人來豐富生活,也可以透過食物與人交流。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。