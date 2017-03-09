兩度榮獲”Chopped”節目冠軍 灣區名廚方凱茜（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

為促進美中兩國的了解與互信而成立的The 1990 Institute，3月5日在舊金山頒獎表揚5位對於中美交流有特殊影響與貢獻的人士，其中一位獲獎人是灣區知名廚師方凱茜（Kathy Fang）。

在舊金山土生土長的她，曾兩度榮獲烹飪節目”Chopped”的冠軍，她打破傳統中餐的刻版印象，將創意結合家庭傳承下來的好味道，成功擄獲不少饕客的心。

方凱茜在廚房裡架勢十足，信手拈來從備料到上菜，短短不到5分鐘完成。

身為移民家庭第二代的她，在父母經營的餐館長大，自從在知名美食頻道Food Network節目”Chopped” 兩度獲得冠軍後，便打出響亮的知名度，從小開始，她就展現餐飲方面的天份。

方凱茜說：”我很小就有品嚐的能力，當我才7歲的時候，我可以分辨那個菜色好，哪個菜色不好，他們應該這麼做，還有我認為他們要怎麼改才好。”

方凱茜的父母來自中國上海，近30年前在舊金山華埠開的南京小館，已成為華埠的知名餐館，方凱茜從小在餐廳裡耳濡目染，也培養了她對美食的熱情。

方凱茜說：”小時候我在他的餐館學煮飯啊，很喜歡煮東西，很小很小就很喜歡吃。”

身為家中的獨生女，方凱茜的父母當初並不希望她繼承家業。

方凱茜說：”我小時候我父母總說，你知道嗎，你一定不會想做我們這一行，我們移民到這邊，做得真的非常辛苦，最好你去做醫生，去做律師，我試過了，但我並不喜歡。”

或許是基因的關係，她還是選擇了餐飲這條路 ，8年前她與父親合作，在舊金山市場街以南SOMA區開了’大唐方廚’。

方凱茜說：”我跟我爸爸一起煮飯，研發食譜，為我們的顧客，我們生意很好，這讓我非常開心，因為家庭是很重要的，我們做的是美食，也是我們的熱情所在，所以我們可以結合這兩者，我們可以結合我們的家庭，還有我們的熱愛。”

方凱茜的餐館就在Moscone展覽中心附近，每到大型會議期間，餐館生意就有大批來自世界各地的人士光顧，她希望打破外界對中餐的刻版印象。

方凱茜說：”過去人們想到中餐，就會覺得好像牆上會有洞，很髒、又油膩，菜單只有炒飯、炒麵和橙汁雞，我們真的想改變，我想要更現代化，使用許多白色和原木的木材，也不想用粉紅色的餐巾，要讓它特別漂亮。”

在餐飲世界中，方凱茜找到自己理想的生活。

方凱茜說：”我透過餐廳認識我的丈夫，也透過餐廳結識最好的朋友，你可以遇見各種不同的人來豐富生活，也可以透過食物與人交流。”

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