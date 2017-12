不敵性騷擾指控 民主黨資深國會議員John Conyers辭職

By

【KTSF】

面臨性騷擾指控的民主黨資深聯邦眾議員John Conyers週二宣布辭職,結束他在眾議院近52年的政治生涯。

Conyers現年88歲,來自底特律市,他成為政經娛樂界近月捲起的性指控風暴中,因此下台的最高階政客。

Conyers是於底特律一個電台清談節目中公布辭職的決定,他接著宣布支持兒子John Conyers III參選,接任其議席。

Conyers稍早因為身體不適而要入院留醫,他週二在醫院中稱,正為退休生活進行安排,而Conyers的發言人稱,Conyers將於即日起退休。

性指控曝光後,Conyers一直否認有做錯,他說他在政壇的貢獻,不會因為近日的事而蒙上陰影,他說眼前的事情最終會過去,他的貢獻會由其子女延續下去。

Conyers於1964年晉身聯邦眾議院,於1971年成為非裔黨團的創始議員,他去年輕易勝出連任,也是國會目前任期最長的議員。

早前有多名女性指控為Conyers工作期間,曾被他非禮和性騷擾,之後黨內陸續有聲音要求他辭職,當中包括眾院少數黨領袖普洛西。

