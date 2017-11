民主黨眾議員John Conyers被指性騷擾 辭去司法委員會席位

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

近日備受性騷擾醜聞困擾的國會重量級民主黨籍議員John Conyers,在國會即將就指控展開調查之際,Conyers週日主動從眾議院司法委員會高位暫時下台。

88歲的Conyers上週二被控訴性騷擾,曾有一名女性前職員因拒絕其性騷擾遭到解雇,事後Conyers支付27,000美元和解。

消息一出,眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi上週立刻要求眾議院倫理委員展開調查,而就在國會正式展開對Conyers性騷擾案的調查之際,Conyers週日發表聲明,表示自願從眾議院司法委員會下台配合調查,但否認所有控罪,並認為許多這些控訴是有人花錢在網上製造的謠言。

於此同時,Pelosi也與Conyers劃清界線,並說他應該知道什麼是正確,他可以享受到正當程序,但是婦女也有權力走正當途徑。

據報導,John Conyers來自底特律,從1965年開始效力聯邦眾議院,是美國時任最久的國會議員。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。