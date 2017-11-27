民主黨眾議員John Conyers被指性騷擾 辭去司法委員會席位

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【KTSF 陳嘉琪報導】

近日備受性騷擾醜聞困擾的國會重量級民主黨籍議員John Conyers，在國會即將就指控展開調查之際，Conyers週日主動從眾議院司法委員會高位暫時下台。

88歲的Conyers上週二被控訴性騷擾，曾有一名女性前職員因拒絕其性騷擾遭到解雇，事後Conyers支付27,000美元和解。

消息一出，眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi上週立刻要求眾議院倫理委員展開調查，而就在國會正式展開對Conyers性騷擾案的調查之際，Conyers週日發表聲明，表示自願從眾議院司法委員會下台配合調查，但否認所有控罪，並認為許多這些控訴是有人花錢在網上製造的謠言。

於此同時，Pelosi也與Conyers劃清界線，並說他應該知道什麼是正確，他可以享受到正當程序，但是婦女也有權力走正當途徑。

據報導，John Conyers來自底特律，從1965年開始效力聯邦眾議院，是美國時任最久的國會議員。

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