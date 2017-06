廣東過去一年逾800犯人不用坐牢 疑靠關係逃過制裁

By

犯法被判刑,理應就要收監。但原來在中國都不是這麼理所當然。在廣東,過去一年竟然有逾800名已判刑的犯人不用坐牢,超過280人已不知去向。有律師認為,某些人靠關係逃過制裁。

負責監督各級檢察院工作的廣東刑事執行檢察部門發現,過去一年來,在執行犯人刑罰工作上相當粗疏,有逾800名罪犯雖然已被判刑,但一直沒有執行刑罰,當中包括一名被判死緩、兩名被判無期徒刑和33名判10年以上有期徒刑的重犯。

檢察部門稱,沒有收監罪犯中,其中超過280人已下落不明。

最誇張的是一名搶劫犯,1993年已被判無期徒刑,因病保外就醫一年。之後汕頭檢察院疏於監管,23年來都沒把他收監。直至去年9月才重新服刑。

有律師認為,主要問題出於制度上混亂及貪污所致。吳魁明說,羈押和囚禁犯人主要由公安部門負責,當中牽涉錯綜複雜的利益和人事關係,並不是單單檢察部門能解決的問題。

