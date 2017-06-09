廣東過去一年逾800犯人不用坐牢 疑靠關係逃過制裁

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犯法被判刑，理應就要收監。但原來在中國都不是這麼理所當然。在廣東，過去一年竟然有逾800名已判刑的犯人不用坐牢，超過280人已不知去向。有律師認為，某些人靠關係逃過制裁。

負責監督各級檢察院工作的廣東刑事執行檢察部門發現，過去一年來，在執行犯人刑罰工作上相當粗疏，有逾800名罪犯雖然已被判刑，但一直沒有執行刑罰，當中包括一名被判死緩、兩名被判無期徒刑和33名判10年以上有期徒刑的重犯。

檢察部門稱，沒有收監罪犯中，其中超過280人已下落不明。

最誇張的是一名搶劫犯，1993年已被判無期徒刑，因病保外就醫一年。之後汕頭檢察院疏於監管，23年來都沒把他收監。直至去年9月才重新服刑。

有律師認為，主要問題出於制度上混亂及貪污所致。吳魁明說，羈押和囚禁犯人主要由公安部門負責，當中牽涉錯綜複雜的利益和人事關係，並不是單單檢察部門能解決的問題。

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