【KTSF 郭柟報導】

灣區多個縣、市議會之前都已審議過有關開大麻店的政策,現在輪到東灣Contra Costa縣議會,討論是否批准在縣內一些地區開大麻店,大批華裔家長到場表示反對。

Contra Costa縣政府計劃在縣內非大城市的範圍,即是由縣府直接管轄的區域內,開設大麻店和種植場等。

縣議會週二舉行公聽會,並討論有關草案,草案提到,初步計劃3年內限制大麻店不得多於4間,商業種植場不得多於10間等,不過這些方案都未落實。

在未來3個月,縣議會將會逐步就公共健康、開店範圍和稅項等方面提出有關實質條例。

一群反對在該縣開大麻店的民眾,週二也有出席縣議會會議,表達訴求。

反大麻人士邁小月說:”大麻店對我們的安全、交通、甚至環境污染都有深遠的影響,考慮到社區和孩子的安全,所以大家一定要聯合一起阻止大麻法通過。”

另外,反對者都強調,大麻在聯邦法律之下仍屬違法,但在加州 大麻產品 不論是醫藥或娛樂用途,都屬合法。

