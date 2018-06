小炮仗足以燎原 當局呼籲市民勿燃放非法煙花（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入夏天,亦都是火災季節,東灣Contra Costa縣消防部週二舉行救火訓練,並向媒體展示,就算是一支小小的炮仗,在極短時間內都會引起大火,呼籲市民不要使用任何非法的煙花。

消防員點燃名叫Sparklers的小型煙花,並放在雜草叢中,在風勢的推動下,小火苗在一至兩分鐘內迅速轉變成大火。

Contra Costa縣消防局隊長George Laing說:”這種煙花是違法的,燃燒時的高溫可達1,200度至2,000度,很多人認為這種煙花安全,所以買給小孩玩,很多時候,小孩拿著來玩,會造成燒傷,甚至引起大火,很多人都認為,這是最安全的煙花。”

消防部指,每一年的國慶日前後,大約會出現數百宗火警,而在國慶日當日,消防員更是特別繁忙。

消防部提醒,在縣內藏有或使用任何種類的煙花都屬於違法。

另外,消防部亦指,踏入火災季節,希望縣內所有物業業主都盡本分,定時清理物業範圍附近的雜草,這樣都是防火工作之一。

Laing說:”我們總是希望業主明白,保護你的家園,免受火災的威脅,是業主的首要責任,而不是消防員,如果你定期清除雜草,管理好花園,控制雜草的生長,你是在盡本份,火警發生時亦有利於救火。”

