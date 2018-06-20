小炮仗足以燎原 當局呼籲市民勿燃放非法煙花（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入夏天，亦都是火災季節，東灣Contra Costa縣消防部週二舉行救火訓練，並向媒體展示，就算是一支小小的炮仗，在極短時間內都會引起大火，呼籲市民不要使用任何非法的煙花。

消防員點燃名叫Sparklers的小型煙花，並放在雜草叢中，在風勢的推動下，小火苗在一至兩分鐘內迅速轉變成大火。

Contra Costa縣消防局隊長George Laing說：”這種煙花是違法的，燃燒時的高溫可達1,200度至2,000度，很多人認為這種煙花安全，所以買給小孩玩，很多時候，小孩拿著來玩，會造成燒傷，甚至引起大火，很多人都認為，這是最安全的煙花。”

消防部指，每一年的國慶日前後，大約會出現數百宗火警，而在國慶日當日，消防員更是特別繁忙。

消防部提醒，在縣內藏有或使用任何種類的煙花都屬於違法。

另外，消防部亦指，踏入火災季節，希望縣內所有物業業主都盡本分，定時清理物業範圍附近的雜草，這樣都是防火工作之一。

Laing說：”我們總是希望業主明白，保護你的家園，免受火災的威脅，是業主的首要責任，而不是消防員，如果你定期清除雜草，管理好花園，控制雜草的生長，你是在盡本份，火警發生時亦有利於救火。”

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