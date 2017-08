By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Contra Costa縣今年首次發現西尼羅病毒。

Contra Costa縣政府蚊蟲控制中心週一宣布,在Walnut Creek市的兩隻死鳥,以及Discovery Bay的一群蚊子身上發現病毒。

局方會在週二晚9點半至午夜在Discovery Bay街道噴灑滅蚊噴霧。

當局建議市民清除積水、使用驅蚊噴霧、減少在清晨及黃昏蚊子活躍時段外出。

