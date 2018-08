By

為了鼓勵更多人進修,促進社區大學的入學率,東灣Contra Costa縣表示,首年在該縣社區大學就讀的學生,可以免學費一年。

這項首年免費教育計劃是由州政府撥款,支助縣內社區大學的學生。

條件是入讀Contra Costa縣內的Contra Costa College、Diablo Valley College和Los Medanos College的學生,必須是首次入讀大學、完成學區的承諾計劃(Pledge application)和聯邦助學金的申請,並在學年內完成至少12個學分,以及獲得GPA 2.0以上。

此計劃沒有入息上限,市府會資助每個學分費用,每個學分為46元,但學生仍需自行負責其他雜費及書薄費等。

