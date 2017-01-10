聖誕血拼過後 1月哪些貨品該買不該買（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

長假期剛過去，您是否利用大打折購入不少新東西？然而1月可能是購買某些產品的最好時機，是甚麼呢？還有哪些產品不適合在1月購入？請看看專家的建議。

根據Folkds at Nerd Wallet研究，1月份有不少商品都會推出優惠價格，如果省錢是你的2017新年願望，那不妨好好利用此時，買入超值產品。

首先折扣打得大的就是聖誕節裝飾品，如果今年年尾想將家裡佈置得美輪美奐，不如趁現在先囤貨，人造聖誕樹、裝飾品，以及包裝紙正值清倉

價格實惠，這樣等到聖誕節快來臨時，就不會被商家大撈一筆。

另外，足球季節將至，電視也是打折商品之一，尤其1月底舉行超級盃足球賽時，更是購入良機。

另外，運動用品以及健身房會員可能都會藉著節日剛過進行促銷活動，吸引年底不小心吃太多的民眾。

有些東西1月買划算，也些卻不建議在此時買，例如玩具和智慧型手機，1月都盡量不要下手。

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