聖誕血拼過後 1月哪些貨品該買不該買（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

長假期剛過去,您是否利用大打折購入不少新東西?然而1月可能是購買某些產品的最好時機,是甚麼呢?還有哪些產品不適合在1月購入?請看看專家的建議。

根據Folkds at Nerd Wallet研究,1月份有不少商品都會推出優惠價格,如果省錢是你的2017新年願望,那不妨好好利用此時,買入超值產品。

首先折扣打得大的就是聖誕節裝飾品,如果今年年尾想將家裡佈置得美輪美奐,不如趁現在先囤貨,人造聖誕樹、裝飾品,以及包裝紙正值清倉

價格實惠,這樣等到聖誕節快來臨時,就不會被商家大撈一筆。

另外,足球季節將至,電視也是打折商品之一,尤其1月底舉行超級盃足球賽時,更是購入良機。

另外,運動用品以及健身房會員可能都會藉著節日剛過進行促銷活動,吸引年底不小心吃太多的民眾。

有些東西1月買划算,也些卻不建議在此時買,例如玩具和智慧型手機,1月都盡量不要下手。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。