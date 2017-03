香港消委會測試碟頭粉麵飯 近半鈉超標（視頻）

【i-CABLE】

香港消委會與食安中心測試 100個碟頭粉麵飯樣本,發現45個的鈉含量超出世衞建議每日攝取量上限,其中味菜排骨炒麵鈉含量最高,消委會建議市民可要求「走汁」或者醬汁另上。

這麼有鑊氣,看見都垂涎三尺,不過消委會檢驗 10 款碟頭粉麵飯,共100 樣本,發現這款味菜排骨炒麵鈉含量最高,每100克平均有約470毫克鈉,筲箕灣金城餐廳炒出來的最鹹,吃一碟等如吃了兩茶匙鹽,超出世衛建議每日攝取量近一倍。

老闆指這款炒麵很少人點,既然測試結果顯示不太健康,會考慮停售。

鈉含量第二高的是干燒伊麵,每100克平均鈉含量達410毫克,鈉含量最高的樣本,來自中環永樂園及葵芳御苑。

想減少吃鹽,可以選擇枝竹火腩飯,平均每100克含230毫克鈉,稱得上是「低鈉」,如果「走汁」,更可以大幅減少鈉含量近一半。

消委會又指今次測試的同款碟頭粉麵飯,不同食肆的樣本,鈉含量差異最高可達兩倍,顯示業界可以改變烹調方法,減低餸菜的鈉含量。

