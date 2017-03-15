香港消委會測試碟頭粉麵飯 近半鈉超標（視頻）

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香港消委會與食安中心測試 100個碟頭粉麵飯樣本，發現45個的鈉含量超出世衞建議每日攝取量上限，其中味菜排骨炒麵鈉含量最高，消委會建議市民可要求「走汁」或者醬汁另上。

這麼有鑊氣，看見都垂涎三尺，不過消委會檢驗 10 款碟頭粉麵飯，共100 樣本，發現這款味菜排骨炒麵鈉含量最高，每100克平均有約470毫克鈉，筲箕灣金城餐廳炒出來的最鹹，吃一碟等如吃了兩茶匙鹽，超出世衛建議每日攝取量近一倍。

老闆指這款炒麵很少人點，既然測試結果顯示不太健康，會考慮停售。

鈉含量第二高的是干燒伊麵，每100克平均鈉含量達410毫克，鈉含量最高的樣本，來自中環永樂園及葵芳御苑。

想減少吃鹽，可以選擇枝竹火腩飯，平均每100克含230毫克鈉，稱得上是「低鈉」，如果「走汁」，更可以大幅減少鈉含量近一半。

消委會又指今次測試的同款碟頭粉麵飯，不同食肆的樣本，鈉含量差異最高可達兩倍，顯示業界可以改變烹調方法，減低餸菜的鈉含量。

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