奧克蘭起火地盤旁再建商住大廈 發展商稱會加強保安（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭市Lake Merritt附近將興建一幢全新商住兩用大廈，地點就在兩週前發生大火的建築工地旁邊，新樓宇的發展商表示，不會因此停止施工。

發展商主管Bruce Dorfman說：”灣區房屋仍有巨大需求，我們一定會起樓。”

新樓宇地點在奧克蘭23街，Webster街和Valdez街之間一個停車場，旁邊看到的就是上次起火的建築工地殘骸，該工地在兩星期前發生4級大火，原本正興建一幢有196個住宅單位，以及有零售店的商住兩用大廈，怎知在工程完成六成時因火警而燒毀了。

新樓宇的發展商表示，正跟市府合作，防止他們的建築工地起火，對於上次起火的工地亦感到失望。

Dorfman說：”無人想自己的發展項目起火，我們會盡力避免，我們正與市府合作，更要找出縱火者將他繩之以法 ，並要加倍努力保安。”

他又表示，那個工地大火令他們和附近一帶建築項目保險費上升，有傳言指旁邊的地盤懷疑是有人縱火，不過該區的市議員並不認同。

奧克蘭第3區市議員Lynette Gibson McElhaney說：”我認為是工業意外火災，事件是否人為，是否因孩子在附近玩，是否有人嗑藥，是否恐怖主義，我們所知不多，有人說這些與7年5宗火警有關，我都不知是否屬實。”

新項目是一個商住兩用的樓宇，一共有234個住宅單位，其中15%是可負擔單位，地面將設有商店，地下層設有停車場，頂樓更會設有一個藝術品。

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