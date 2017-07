奧克蘭起火地盤旁再建商住大廈 發展商稱會加強保安（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭市Lake Merritt附近將興建一幢全新商住兩用大廈,地點就在兩週前發生大火的建築工地旁邊,新樓宇的發展商表示,不會因此停止施工。

發展商主管Bruce Dorfman說:”灣區房屋仍有巨大需求,我們一定會起樓。”

新樓宇地點在奧克蘭23街,Webster街和Valdez街之間一個停車場,旁邊看到的就是上次起火的建築工地殘骸,該工地在兩星期前發生4級大火,原本正興建一幢有196個住宅單位,以及有零售店的商住兩用大廈,怎知在工程完成六成時因火警而燒毀了。

新樓宇的發展商表示,正跟市府合作,防止他們的建築工地起火,對於上次起火的工地亦感到失望。

Dorfman說:”無人想自己的發展項目起火,我們會盡力避免,我們正與市府合作,更要找出縱火者將他繩之以法 ,並要加倍努力保安。”

他又表示,那個工地大火令他們和附近一帶建築項目保險費上升,有傳言指旁邊的地盤懷疑是有人縱火,不過該區的市議員並不認同。

奧克蘭第3區市議員Lynette Gibson McElhaney說:”我認為是工業意外火災,事件是否人為,是否因孩子在附近玩,是否有人嗑藥,是否恐怖主義,我們所知不多,有人說這些與7年5宗火警有關,我都不知是否屬實。”

新項目是一個商住兩用的樓宇,一共有234個住宅單位,其中15%是可負擔單位,地面將設有商店,地下層設有停車場,頂樓更會設有一個藝術品。

