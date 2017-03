奧巴馬健保替代方案 惹來強烈迴響

By

【KTSF】

聯邦眾議院共和黨人公佈,奧巴馬健保法的替代方案。當中包括,建議取消人人一定要買健保,否則會被罰的條款。又建議以定額抵稅方式來取代現行的醫療保費津貼。並且逐步收緊 為低收入人士而設的Medicaid 醫保。目前每五個人之中,大概有一個是享有Medicaid。共和黨人的用意就是,減低政府介入醫療健保。

特朗普總統今天表示,全力支持這個方案, 必須行動起來,不能怠慢。

參議院多數黨領袖麥康尼就預測,國會可能在未來幾個星期通過這個健保替代方案。但參議院有至少四名共和黨人表示反對。

一些保守派例如 ‘茶黨愛國者’ 組織也認為,政府仍會提供資助。替代方案因此沒有明顯的改善,又未知成本開支有多大

以及有多少人將會受保等。

民主黨人就批評說,替代方案會令許多人失去醫保。將醫療成本轉嫁給州政府和醫院。同時替代案也等於給予富有人士大幅減稅。

眾議院屬下兩個小組稍後會開始討論這個奧巴馬健保的替代方案。

