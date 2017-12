By

【KTSF】

國會共和黨人週三實現了改革美國稅制的重大施政項目,把稅改方案送交特朗普總統表決,方案將為企業和富人大幅減稅,但中低收入家庭只輕微受惠。

聯邦眾議院週三就稅改方案的一些修訂條文再進行表決,正式通過這份總額達1.5萬億元的稅改方案,民主黨批評稅改是向富人送大禮,妄顧中產和勞工階層。

參院在週二深夜表決通過方案,至週三,眾院以224票對201票票決通過,這是自1986年來,美國最重要的一次稅改。

特朗普在社交網站Twitter讚揚這項成果,並稱其團隊未來還會取得更多勝利。

