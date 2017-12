共和黨稅改標榜助中產 但分析指十年後要多繳稅

By

【KTSF 梁秋玉報導】

共和黨標榜減稅方案是為中產階級而設,但實際上是否如此呢?有媒體計算過,越是富有和高收入階層,獲益越多,而最低收入階層,10年之後,可能有三成以上都要多交稅。

根據CNBC的計算,新稅務法案實施後,在2019年納稅年度,有不少加州居民普遍獲得減稅,中低收入人士,受惠人數比率雖然不低,但實際得益卻不多。

例如兩成最低收入人士,有79%平均省稅約280元,但最高收入的1%極富者中 ,就有62%平均可以少納稅54,190元。

而到了2027繳稅年度,當大部份降低的個人稅率回升之後,加州有550萬人,即大約28%的納稅者都要多繳稅,當中受衝擊的是中低收入者,例如兩成最低收入人士,有31%平均要多繳稅110元,而到時最高收入的1%富有階層,有99%可以少繳稅14,230元。

CNBC表示,這些數字只是一個指引,因為新法案的內文也頗為複雜,就算同一個社區,一樣收入的家庭,稅賦也可能不同,並且要法案細節出來之後才能仔細計算。

這次稅務改革對一些要繳納很高的州入息稅和地方物業稅的人士影響較大,因為新法案限制了州稅及地方物業稅的抵稅金額,最高是一萬元。

而納稅人的收入程度也是受新法案影響的關鍵,概括來說,收入越高,省的稅也越多。

特朗普政府認為,大規模減稅法案可以刺激美國經濟增長,令美國國內生產總值提高一個百分點,而額外的經濟增長,可以抵消因減稅造成的財政虧損,並在未來10年為聯邦政府帶來將近3萬億美元的額外財政收入。

不過有多個研究機構認為,特朗普政府對稅改的預期可能難以實現,大規模減稅實際對美國未來經濟走向影響並不大,因為美國目前就業情況良好,通過減稅刺激經濟,將會導致利率上升,令企業的投資意願降低,從而抵消降低企業稅的作用。

而且美國財政還會背負多1.5萬億的債務,如果藉由大幅削減醫療及社會福利開支減少赤字,那對享受這些福利的民眾也是一大打擊。

另外,會計師也建議,目前屋主已經把2017至2018年度地稅的第一期交了,有些習慣將第二期物業稅等到明年4月10日前才交的屋主,如果不想明年因新稅法而影響抵稅額度,會計師建議最好於今年底,也就是12月31日前,也把第二期物業稅交了,這樣明年實施新稅法後,就可以減少一些損失。

