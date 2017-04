臨時開支法案獲通過 聯邦可運作多一星期

By

【KTSF】

國會參眾兩院的議員通過了短期的臨時開支法案,延續生效多一星期,避免部份聯邦政府關門。這項撥款開支法案原本在今晚午夜屆滿,也即是特朗普總統就任100日的日子。

至於最終更長遠的總值一萬億元的聯邦預算開支法案,如果獲得國會通過,就會撥款資助聯邦政府部門到九月的財政年度結束為止。

在國會討論期間,民主黨人要求共和黨人停止廢除和取代奧巴馬健保法。

民主黨人也要求刪除美墨邊界圍牆撥款案,並要求不要觸動資助低收入人士的健保。民主黨人警告共和黨人,如果這些要求落空,他們會力阻開支預算案,不惜讓政府關閉。

結果兩黨妥協,通過臨時開支法案。

眾議院領袖昨天押後表決,經過修訂後,最新版本的健保替代案。眾議院下星期有可能重新再提出來討論。

消息指,為了爭取保守派自由黨團的支持,新方案容許州豁免奧巴馬健保法一些規限,例如免除對帶病投保的保障。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。