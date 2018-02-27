特朗普稱會單方面禁撞火槍托 提高買槍年齡立場有變

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國會週一復會，由於佛羅里達州高中發生校園槍擊案，國會備受壓力去討論槍管問題，特朗普總統表示，不論國會是否同意，他都會單方面下令禁止撞火槍托（Bump stock）。

特朗普會見全國州長，再次批評在槍擊案現場的警員沒有進入校內救人，他說假如自己在場，就算手上沒有武器，也比他們英勇。

被特朗普批評最嚴厲的警員Scot Peterson則透過律師發聲明反駁稱，按照當時情況，他的行動是恰當的，他表示當日與同僚最初是接報校園內有人放鞭炮，到達時聽到有槍聲，但他相信來自校園外，於是按照訓練所教，找地方掩護，加上接報足球場有人中槍受傷，令他更相信槍手身處校園外。

Peterson已於上星期辭職，他曾經在2014年當選最佳駐校警員。

槍擊案發生後，要求加強槍管的聲音日增，特朗普表示，上週末和全國步槍協會的高層見面時，表明要落實更嚴格的背景審查，相信對方願意在槍管上讓步。

不過有線新聞網絡引述消息稱，特朗普上星期曾提出把購買槍械年齡限制由18歲上調至21歲，但與白宮官員及國會領袖商議後立場有變，可能不會調高年齡限制。

此外，有輿論抨擊槍案發生時執法人員應對不力 ，令槍手的暴行得逞，佛州州長下令對此展開全面調查

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