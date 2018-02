特朗普稱會單方面禁撞火槍托 提高買槍年齡立場有變

By

國會週一復會,由於佛羅里達州高中發生校園槍擊案,國會備受壓力去討論槍管問題,特朗普總統表示,不論國會是否同意,他都會單方面下令禁止撞火槍托(Bump stock)。

特朗普會見全國州長,再次批評在槍擊案現場的警員沒有進入校內救人,他說假如自己在場,就算手上沒有武器,也比他們英勇。

被特朗普批評最嚴厲的警員Scot Peterson則透過律師發聲明反駁稱,按照當時情況,他的行動是恰當的,他表示當日與同僚最初是接報校園內有人放鞭炮,到達時聽到有槍聲,但他相信來自校園外,於是按照訓練所教,找地方掩護,加上接報足球場有人中槍受傷,令他更相信槍手身處校園外。

Peterson已於上星期辭職,他曾經在2014年當選最佳駐校警員。

槍擊案發生後,要求加強槍管的聲音日增,特朗普表示,上週末和全國步槍協會的高層見面時,表明要落實更嚴格的背景審查,相信對方願意在槍管上讓步。

不過有線新聞網絡引述消息稱,特朗普上星期曾提出把購買槍械年齡限制由18歲上調至21歲,但與白宮官員及國會領袖商議後立場有變,可能不會調高年齡限制。

此外,有輿論抨擊槍案發生時執法人員應對不力 ,令槍手的暴行得逞,佛州州長下令對此展開全面調查

