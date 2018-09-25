Cupertino市Vallco發展計劃正反雙方闡述立場（視頻）

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【KTSF 粱秋玉報導】

繼上週三南灣Cupertino市議會通過Vallco發展計劃後，支持和反對該計劃的人士，週一分別舉行記者會，再度闡述各自立場。

Cupertino市議會上週通過市府自己的Vallco發展計劃，主張在58英畝的用地，興建接近3,000個住宅單位，175萬平方呎辦公面積，48.5萬平方呎零售面積。

此外，發展商也要透過該項目回饋社區，包括建一個表演藝術中心、一座新市府建築，以及一個應急中心，並撥款數百萬元給市內中小學校。

支持這個方案的市議員表示，Cupertino需要一個有活力的市中心，也需要可負擔房屋，讓消防員和護士等中低收入階層能在該市居住。



Cupertino市議員Rod Sinks說：”我認為大多數居民都想要一個新的Cupertino市中心，讓我們所有人都感到自豪，且可以享受，我們也需要房屋，我們需要這個計劃中的房屋，來提供給所有收入階層，歡迎所有人來Cupertino，包括教師。”

市府城市規劃委員孫曉光說，在市議會投票前，規劃委員會也研究過Vallco項目的相關報告，最後以4比1投票通過。

Cupertino市府規劃委員會委員孫曉光說：”我們Cupertino城市，對我們和我們下一代至關重要，希望我們大家能夠對事實和數據，能有更清晰的了解，然後大家同時行動起來，為我們的下一代做更多貢獻，而不是阻止我們城市進一步發展。”

支持Vallco發展計劃的市議員表示，如果透過選民公投或法律途徑阻止該計劃發展，Cupertino市原本可以透過該計劃獲得的一些社區福利將會失去。

Cupertino市議員張昭富說：”如果Vallco特別計劃被擋下來的話，被多數選民公投擋下來的話，發展商看這條路走不通了，他當然走另一條路是他們喜歡的，總比沒有好。”

反對的市民認為，不論是市府還是發展商推行的計劃，都罔顧城市及市民利益。

Cupertino居民蕭紅說：”開發商說對學校捐款，那麼我就想問一問，他們對學校捐款的款數，和他們的利益佔了百分之幾，零點零幾都不到，可是他們造成的危害有多大，而且對整個交通，對城市的污染也造成嚴重損害，人體健康造成嚴重損害，誰來為這個埋單。”

此外，她也認為，Cupertino不適合建高密度房屋。

蕭紅說：”Cupertino地就是有限，不可能去容納這麼多人，就像你家是一個10平方米的房子，你能容納20個人嗎，這是不可能的，所以說我們反對是有我們的道理，我們講的是客觀條件。”

Cupertino居民Sashi Begur說：”他們不是反對發展，他們也不是反對建房屋，他們只是要確保城市是可持續發展。”

該市草根組織Better Cupertino認為，地方和區域政府在處理這宗發展案時，缺少透明度與問責，計劃透過法律途徑尋求選民公投，他們須在30天內收集至少10%支持公投的選民簽名。

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