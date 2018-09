Cupertino市Vallco發展計劃正反雙方闡述立場（視頻）

By

【KTSF 粱秋玉報導】

繼上週三南灣Cupertino市議會通過Vallco發展計劃後,支持和反對該計劃的人士,週一分別舉行記者會,再度闡述各自立場。

Cupertino市議會上週通過市府自己的Vallco發展計劃,主張在58英畝的用地,興建接近3,000個住宅單位,175萬平方呎辦公面積,48.5萬平方呎零售面積。

此外,發展商也要透過該項目回饋社區,包括建一個表演藝術中心、一座新市府建築,以及一個應急中心,並撥款數百萬元給市內中小學校。

支持這個方案的市議員表示,Cupertino需要一個有活力的市中心,也需要可負擔房屋,讓消防員和護士等中低收入階層能在該市居住。



Cupertino市議員Rod Sinks說:”我認為大多數居民都想要一個新的Cupertino市中心,讓我們所有人都感到自豪,且可以享受,我們也需要房屋,我們需要這個計劃中的房屋,來提供給所有收入階層,歡迎所有人來Cupertino,包括教師。”

市府城市規劃委員孫曉光說,在市議會投票前,規劃委員會也研究過Vallco項目的相關報告,最後以4比1投票通過。

Cupertino市府規劃委員會委員孫曉光說:”我們Cupertino城市,對我們和我們下一代至關重要,希望我們大家能夠對事實和數據,能有更清晰的了解,然後大家同時行動起來,為我們的下一代做更多貢獻,而不是阻止我們城市進一步發展。”

支持Vallco發展計劃的市議員表示,如果透過選民公投或法律途徑阻止該計劃發展,Cupertino市原本可以透過該計劃獲得的一些社區福利將會失去。

Cupertino市議員張昭富說:”如果Vallco特別計劃被擋下來的話,被多數選民公投擋下來的話,發展商看這條路走不通了,他當然走另一條路是他們喜歡的,總比沒有好。”

反對的市民認為,不論是市府還是發展商推行的計劃,都罔顧城市及市民利益。

Cupertino居民蕭紅說:”開發商說對學校捐款,那麼我就想問一問,他們對學校捐款的款數,和他們的利益佔了百分之幾,零點零幾都不到,可是他們造成的危害有多大,而且對整個交通,對城市的污染也造成嚴重損害,人體健康造成嚴重損害,誰來為這個埋單。”

此外,她也認為,Cupertino不適合建高密度房屋。

蕭紅說:”Cupertino地就是有限,不可能去容納這麼多人,就像你家是一個10平方米的房子,你能容納20個人嗎,這是不可能的,所以說我們反對是有我們的道理,我們講的是客觀條件。”

Cupertino居民Sashi Begur說:”他們不是反對發展,他們也不是反對建房屋,他們只是要確保城市是可持續發展。”

該市草根組織Better Cupertino認為,地方和區域政府在處理這宗發展案時,缺少透明度與問責,計劃透過法律途徑尋求選民公投,他們須在30天內收集至少10%支持公投的選民簽名。

