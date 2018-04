By

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)近日有一間”爛屋”以123萬現金賣出,居住在這棟房子隔壁的一名華裔鄰居對這間爛屋以高價成交也感驚訝。

位於Mission San Jose住宅區Bruce Drive的”爛屋”,有三房,兩浴室,已經荒廢了多年,有漏水、霉菌等問題,被房地產經紀形容為”完全不能居住”,但最終仍以123萬出售,比叫價高出25萬元。

房地產經紀表示,房屋一上市,便不停接到查詢電話及電郵,更有3名買家提出願意以現金一次過付款。

分析指售價這麼高,其中一個原因是位處好校區,再加上近年佛利蒙市的樓價不斷攀升。

