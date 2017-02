By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山SOMA區一個建築地盤的起重機吊臂連同吊座週三移位,並有下墜危險,至晚上,舊金山消防局確認結構已被加固,問題已經得到解決。

位於Tehama街41號地段的建築地盤,週三下午約3點,部分支撐起重機吊臂的結構發生故障,導致起重機組合傾斜,並造成吊臂裝載的約兩千磅水泥牆塊有下墜的危險。

至晚上九點,舊金山消防局發出聲明表示,設備已經得到加固,問題已經解決。

事件發生後,附近居民緊急疏散,消防局封閉附近幾個路段,加州公路巡警亦將80號公路西行方向於Fremont街下橋路段封閉,事件中無人受傷。

