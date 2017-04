By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Concord市有超過20輛汽車的輪胎遭受惡意破壞,警方正在搜尋疑兇。

週日大約早上10時,警方接到報案表示,在Denkinger Court有數輛汽車的輪胎被人惡意剌破,不久後,再接報稱在Dianda Drive發生類似的破壞事故。

警方到達現場後,發現上述兩地合共超過20輛汽車的輪胎遭受惡意破壞。

警方正在要求當地居民,如果門前有安裝閉路電視,可檢查在週六晚上9時至週日上午7時的錄像片段,是否拍攝到可疑人物出現。

警方呼籲民眾如有任何關於案件及疑犯的消息,可致電(925) 671-3220。

