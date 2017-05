東灣Concord市公寓租客投訴業主無理加租（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣Concord市一幢公寓有一班住客,投訴業主無理加租,又不理會樓宇惡劣環境,住客多次聯絡業主都得不到回應。

受影響的是居住在Concord市Pine街1650號的Park Haven Apartments公寓的住客。

幾名住客聯同幾名加州社區權益聯盟ACCE成員,週二來到舊金山,打算親自到業主工作的公司致函申訴。

住客代表Arthur Hall說:”我們有約140人,居住在這個大型公寓,有些單位有蟲患、腐壞、露台倒塌,有小孩甚至被經理恐嚇,只因在安靜時段玩耍,該經理曾對小孩說,如果他們繼續在外面玩,她就打電話叫特朗普送走他們父母。”

他又表示,業主每月增加幾百元租金,他說在今年內已經試過多次聯絡業主,想表達不滿,但是得不到業主任何回應,有次甚至親自去過業主的家申訴,但業主的家人趕他走。

Hall說:”他父親在家中,叫我們離開 否則報警,這就是大部分的溝通內容。”

他們要求業主將租金下調至一年前的金額,以及提供每週5日的樓宇維修工作等,週二來到舊金山一間公司去信給一個名叫”Brian Leung”的人,聲稱他就是該公寓的業主,不過該公司後來就說他們認錯人。

而根據縣資料顯示,該公寓是屬於另一個業主聯會。

