東灣Concord市公寓租客投訴業主無理加租（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣Concord市一幢公寓有一班住客，投訴業主無理加租，又不理會樓宇惡劣環境，住客多次聯絡業主都得不到回應。

受影響的是居住在Concord市Pine街1650號的Park Haven Apartments公寓的住客。

幾名住客聯同幾名加州社區權益聯盟ACCE成員，週二來到舊金山，打算親自到業主工作的公司致函申訴。

住客代表Arthur Hall說：”我們有約140人，居住在這個大型公寓，有些單位有蟲患、腐壞、露台倒塌，有小孩甚至被經理恐嚇，只因在安靜時段玩耍，該經理曾對小孩說，如果他們繼續在外面玩，她就打電話叫特朗普送走他們父母。”

他又表示，業主每月增加幾百元租金，他說在今年內已經試過多次聯絡業主，想表達不滿，但是得不到業主任何回應，有次甚至親自去過業主的家申訴，但業主的家人趕他走。

Hall說：”他父親在家中，叫我們離開 否則報警，這就是大部分的溝通內容。”

他們要求業主將租金下調至一年前的金額，以及提供每週5日的樓宇維修工作等，週二來到舊金山一間公司去信給一個名叫”Brian Leung”的人，聲稱他就是該公寓的業主，不過該公司後來就說他們認錯人。

而根據縣資料顯示，該公寓是屬於另一個業主聯會。

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