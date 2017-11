By

【KTSF】

早前,東灣Concord市發生一宗高中生被槍殺的案件,警方宣佈,調查發現該案件與幫派有關聯。

Concord警方週一控告6名疑犯,年齡從17歲到20歲,他們懷疑和國際犯罪幫派MS-13有關聯。

就讀Olympic Continuation高中17歲學生Lawrence Janson早前在校外遭到槍殺,警方相信他們與的案件有關,同時涉及上月另外一宗槍擊案。

Concord警方表示,此前從來未有過MS-13幫派出現在當地的報告,並已經向執法部門查詢此幫派是否有在其他城市出現。

MS-13幫派通常活躍在大城市,例如洛杉磯、紐約和休斯頓,今次是首次出現在市郊地區。

