【KTSF】

東灣Concord市週一下午發生槍擊案,一名17歲高中生在學校附近中槍死亡。

Concord警方表示,下午1時半左右接報,在Olympic高中兩個街口外,近Beach和Salvio街角,當時一個男人從一架黑色房車下來,走向一群已經放學的學生,該男人之後向其中一人開槍,其他人就四散。

中槍的學生隨即跑回校內,但送院搶救後傷重不治。

警方相信疑犯是針對指定的人開槍,初步相信事件不涉及幫派。

